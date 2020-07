Clusteronderzoek in Menen om bron van coronabesmettingen te achterhalen Christophe Maertens

22 juli 2020

16u03 0 Menen In Menen wordt een clusteronderzoek uitgevoerd om de bron van de recente coronabesmettingen te achterhalen. De burgemeester van Menen Eddy Lust (Open Vld) is tevreden, maar hij meent ook dat er op provinciaal niveau moet worden samengewerkt om coronamaatregelen vast te leggen. “Het coronavirus stopt niet aan de gemeentegrens”, waarschuwt hij.

In Menen werden de afgelopen week tien nieuwe gevallen ontdekt. “In een stad met 33.500 inwoners valt dat nog mee”, zegt burgemeester Eddy Lust. “We moeten niet overdrijven, maar alles uiteraard wel opvolgen. Het clusteronderzoek is een goede zaak, want meten is weten. In onze stad bevinden zich negen woonzorgcentra, een ziekenhuis en een psychiatrisch centrum. We moeten absoluut voorkomen dat een bezoeker het virus daar binnenbrengt.” Bij een clusteronderzoek wordt gezocht naar de link tussen nieuwe gevallen, zodat alle mensen die mogelijk besmet raakten kunnen opgespoord worden. Zijn de besmettingen te vinden bij enkele gezinnen, dan volstaan de klassieke maatregelen zoals tests en quarantaine.

Privefeestjes

Burgemeester Eddy Lust wijst er echter op dat lokale coronamaatregelen weinig zinvol zijn. Hij pleit voor meer samenwerking op provinciaal niveau. “De afgelopen week zijn er meer besmettingen vastgesteld in Ledegem, Wevelgem en Moeskroen. Het is dus niet ondenkbaar dat het coronavirus vlotjes gemeentegrenzen overschrijdt. Wij hebben de Barakken, waar veel Fransen komen winkelen. Het gevaar kan uit die hoek komen. Daarom zetten wij met W13, een samenwerkingsverband tussen OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen, een eigen systeem van lokale contacttracing op poten.” De burgemeester zegt daarnaast na te gaan of er geen mondmaskerplicht kan worden ingevoerd voor de wekelijkse markt in de stad. “Maar ik denk dat we vooral moeten oppassen met privéfeestjes of andere gelegenheden waarbij veel mensen samenkomen.”