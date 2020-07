Clusteronderzoek in Menen: “Goede zaak, want meten is weten” Christophe Maertens

22 juli 2020

16u03 0 Menen De burgemeester van Menen Eddy Lust (Open Vld) vindt dat er meer op provinciaal niveau moet worden gewerkt om het coronavirus te vlug af te zijn. “Het coronavirus stopt niet aan de gemeentegrens.”

Menen is een van de steden waar er een clusteronderzoek zal gebeuren. Zo’n onderzoek heeft de bedoeling om na te gaan of de coronagevallen binnen de gemeente aan elkaar gelinkt zijn. Op die manier kan dan onmiddellijk een haard worden aangepakt. Alles start bij een ‘alarm’ van het federaal gezondheidsinstituut Sciensano. Dat alarm komt er als er in een gemeente of stad in 7 dagen tijd voldaan is aan minstens twee van drie criteria. De criteria zijn: minstens 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, een geval per dag gedurende vijf dagen of vier dagen lang een stijging tegenover de dag daarvoor. Daarop wordt nagegaan of de gevallen gelinkt kunnen worden aan elkaar. Zijn de besmettingen bijvoorbeeld te vinden bij enkele gezinnen, dan volstaan de klassieke maatregelen zoals tests en quarantaine. Anders volgt een clusteronderzoek, naar bijvoorbeeld een gemeenschappelijke activiteit die vermoedelijk aan de oorzaak ligt van de besmettingen. In Menen werden de afgelopen week tien nieuwe gevallen ontdekt. “Op een stad van 33.500 inwoners valt dat nog mee”, zegt burgemeester Eddy Lust. “We moeten niet overdrijven, maar alles uiteraard wel opvolgen. Het clusteronderzoek is een goede zaak, want meten is weten. In onze stad bevinden zich immers negen woonzorgcentra, een ziekenhuis en een psychiatrisch centrum. We moeten dus absoluut voorkomen dat een bezoeker het virus daar binnenbrengt.”

Privefeestjes

Eddy Lust pleit echter voor meer samenwerking op provinciaal niveau. “De afgelopen week zijn er ook meer besmettingen vastgesteld in Ledegem, Wevelgem en Moeskroen. Het is dus niet ondenkbaar dat de besmettingen van de ene gemeente naar de andere overslaan. Als je bijvoorbeeld een café hebt op de gemeentegrens lijkt het me een beetje absurd om daar maatregelen te nemen, terwijl er 100 meter verder niets gebeurd. “

“Onze stad kent daarnaast ook de Barakken, waar veel Fransen komen winkelen. Het gevaar kan uit die hoek komen. Het is dus belangrijk om een juiste informatie te krijgen over de bron van de besmetting en daarom zetten wij met W13, een samenwerkingsverband tussen OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen, een eigen systeem van lokale contacttracing op poten.” De burgemeester zegt daarnaast na te gaan of er geen mondmasker verplichting kan worden ingevoerd voor de wekelijkse markt in de stad. “Maar ik denk dat we vooral moeten oppassen met privéfeestjes of andere gelegenheden waarbij veel mensen samen komen.”