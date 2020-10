Chloë Beaucarne na een succesvol seizoen: “De lockdown heeft me tot rust gebracht.” Gunther Dekie

10 oktober 2020

17u44 0 Menen Afgelopen zomer was het opmerkelijk om te zien hoe sterk Chloë Beaucarne (FLAC) voor de dag kwam. De atlete kende afgelopen twee seizoenen nogal wat tegenslagen en leek op een bepaald moment de atletieksport vaarwel te zeggen. De lockdown zorgde er echter voor dat de specialiste van de hoge horden alles op een rijtje kon zetten en in een zeer kort seizoen slaagde ze erin haar carrière met succes opnieuw te lanceren. “Ik heb rust gevonden en kan stilaan opnieuw ambities koesteren,” zegt ze.

Chloë Beaucarne liet deze zomer een tijd van 13.77 noteren op de 100mH en heeft daarmee de vierde beste nationale jaarprestatie achter haar naam staan. Ze blijft nog wel een stuk verwijderd van haar persoonlijk record van 13.45, dat ze in 2018 liep, maar ze is terug op goeie weg. Zeker als je weet dat ze deze zomer op het BK alle categorieën brons pakte en een tijd klokte van 13.59, jammer genoeg met iets te veel rugwind. “Ik ben zeer blij dat ik op dat kampioenschap heb kunnen tonen dat ik nog niet afgeschreven ben, ondanks alle tegenslagen die ik gekend heb”, zegt ze. “De laatste twee jaar was ik wat op de sukkel en wist ik niet goed welke weg ik wou inslaan. De hele coronaperiode heeft me wat dat betreft heel veel deugd gedaan. Ik heb alles wat kunnen laten bezinken en ik zat niet meer vast in mijn oude structuur. Ik kon mijn trainingsschema’s afwerken wanneer het mij best uitkwam en ik moest ook niet voortdurend op en af naar Gent. Ik ben goed blijven verder trainen, maar zonder druk. Dat heeft me tot rust gebracht en als je terug goed in je vel zit, dan volgen ook de betere prestaties op de piste.”

Memorial Van Damme

Haar goeie prestaties deze zomer werden uiteindelijk ook beloond met een deelname aan de Memorial Van Damme. “Dat was heel mooi, maar ik werd wel pas de avond voordien ingelicht dat ik mocht deelnemen. Dat vond ik wel jammer, want ik heb me niet kunnen voorbereiden op die wedstrijd. Mijn prestatie was dan ook niet top, maar het was wel mooi om tussen die internationale atletes te staan.

Ambitie

De Meense atlete combineert momenteel atletiek met haar studies Dieetkunde. “Ik zit nu in mijn tweede jaar en de combinatie met atletiek verloopt vlot. Ik ben nu geen belofte meer en dat betekent ook dat er momenteel weinig druk is. Je kan maar je best doen en proberen je tijden te verbeteren. Mijn ambitie is nu om deze winter en volgende zomer terug in de buurt van mijn persoonlijke records te komen. Dat zou al heel goed zijn”, besluit ze.