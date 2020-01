Chiro Menen organiseert fuif in... Lagoa Joyce Mesdag

27 januari 2020

19u28 91 Menen Flashpi, de jaarlijkse chirofuif van Chiro Menen vindt zaterdag plaats in… discotheek Lagoa. Het Pit-weekend, met naast Flashpi onder meer ook nog een eetfestijn en quiz, wordt traditiegetrouw georganiseerd op Park Ter Walle. Door een dubbele boeking bij de stad moest de Chiro dit jaar op zoek naar een andere locatie.

Samen met de stad kreeg de jeugdbeweging zaakvoerster Marie-Jeanne Cadet zover dat de fuif in de vipzaal van Lagoa mag georganiseerd worden. De andere activiteiten dat weekend vinden plaats bij basisschool De Kleine Prins. “Super dat onze fuif in deze iconische danstempel kan plaatsvinden”, zegt leider Tijs Dehaeze. “Iedereen heeft al van Lagoa gehoord, maar weinig van onze leden zijn er effectief nog geweest om te feesten.” Maar op de locatie na, blijft het op alle andere vlakken nog een gewone chirofuif. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur.