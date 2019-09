Chef Koen kookt voor Britse prins Joyce Mesdag

08 september 2019

20u37 0

Koen Devos van gastronomisch restaurant La Cravache in Rekkem mocht dit weekend ‘royaal’ koken. Hij werd geboekt als kok door de Koninklijke Sint-Sebastiaangilde in Brugge, en die hadden zaterdag de Britse prins Edward, de jongere broer van prins Charles, te gast aan tafel. “Hij is even goeiedag komen zeggen in de keuken, maar echt gepraat hebben we niet”, zegt Koen. “Of ik stress had vooraf? Neen, niet echt. Het moest inderdaad wel extra goed in orde zijn zaterdag, maar ik had vertrouwen in mijn equipe.” En wat heeft Koen de prins voorgeschoteld? Gerookte kwartel met pata negra, ganzenleverterrine met zwarte lookmayonaise, gerookte eendenborst met kwartelei en een frisse salade komkommer als voorgerecht. Een lamsfilet in kruidenkorst met gratin dauphinois, groene boontjes met spek en eierdooierzwammen als hoofdgerecht. En frambozenijs, frambozenbavarois en verse frambozen als dessert.”