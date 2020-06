Celstraffen voor duo dat vrouw achtervolgde en haar partner in elkaar sloeg Alexander Haezebrouck

15 juni 2020

19u28 0 Menen Twee jongemannen uit Menen en Wervicq-Sud zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes en vier maanden cel voor feiten van zinloos geweld. Eerst achtervolgden ze een jongevrouw die schrik kreeg. Toen haar vriend wilde tussenbeide komen, werd hij door beide jongemannen in elkaar getimmerd.

Het koppel reed die nacht rond 2.30 uur met de fiets naar huis. Maxime M. (26) en Saeed G. volgden beiden vanuit een bestelwagen. Op het moment dat ze zagen dat ook haar partner erbij was, vluchtten ze weg met hun bestelwagen. Het koppel fietste ondertussen naar de parking van een tankstation. Van daaruit volgen beklaagden het koppel plots opnieuw. Op een bepaald moment stapte Maxime M. (26) uit Menen uit en mepte de vriend van de vrouw tegen de grond. Daarna ging hij nog enkele minuten door met slaan en schoppen. Toen zijn vriendin hem te hulp schoot, kreeg zij ook klappen te verwerken. Net op dat moment passeerde een politiepatrouille waardoor het geweld stopte en beiden het op een vluchten zetten. De politie slaagde erin het duo snel op te pakken. “Ze vertelden dat ze handelden uit zelfverdediging en dat ze blij waren de politie te zien”, zei het openbaar ministerie. “Flagrante leugens uiteraard. De camerabeelden van het tankstation zijn overduidelijk.” Beiden konden ook nu geen duidelijke verklaring geven voor hun gedrag. “Ze hadden wat gedronken, en hebben dom gedaan”, zeiden ze. Maxime M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Hij moet wel enkele jaren strenge voorwaarden naleven. Saeed G. is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden. Beiden moeten ook een geldboete betalen.