Celstraffen tot 1 jaar en torenhoge boetes voor verkoop van namaak in winkels in Rijselstraat Bart Boterman

03 april 2020

13u56 0 Menen De rechtbank van Veurne heeft celstraffen tot 1 jaar en boetes tot 12.000 euro, soms met de helft uitstel, uitgesproken ten aanzien van vier Fransen voor de verkoop van namaak in twee winkels in de Rijselstraat in Menen, namelijk ISMA 59 en K F Retail. De twee vennootschappen moeten in totaal ook 120.000 euro boete betalen. De verkoop van namaak kwam aan het licht tijdens controles van de FOD Economie in 2018.

In beide zaken, gerund door eenzelfde familie, werden tientallen kledingstukken van dure merken aangetroffen. De zaken verkochten volgens het openbaar ministerie al een geruime tijd namaak en de zaakvoerders waren daar volgens het openbaar ministerie eerder al voor veroordeeld. In de winkels waren ook namaakhoesjes voor smartphones te koop. Op het proces verklaarden de vijf beklaagden dat ze niet wisten dat het om namaakspullen ging. Anderen verklaarden dat ze de namaak pas ontdekten toen de spullen afgeleverd werden. Ze vroegen de vrijspraak of een milde straf.

De rechtbank sprak een van de beklaagden, een vrouw, vrij. Een andere beklaagde, een man, kreeg 1 jaar cel effectief en 12.000 euro boete. Twee andere mannen kregen 1 jaar cel en 12.000 euro boete, maar zowel de celstraf als de boete met de helft uitstel. Nog een beklaagde, een vrouw, kreeg 8.000 euro met uitstel zonder celstraf. De vennootschap ISMA 59 kreeg 80.000 euro boete, de vennootschap K F Retail 40.000 euro boete. Aan Hugo Boss, het enige merk dat zich burgerlijke partij stelde, moeten de beklaagden een kleine 800 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank beval ook de vernietiging van de in beslag genomen namaakspullen. De in beslag genomen sommen cash zijn verbeurd verklaard.