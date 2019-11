Cel met uitstel voor stelen nummerplaten schoonbroer AHK

13 november 2019

17u40 0

Een man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel omdat hij op vier februari aan de haal ging met de nummerplaten van zijn schoonbroer in Menen. “Beiden hebben een erg slechte verhouding met elkaar”, pleitte de advocate van de man. “In het verleden kon hij een tijdje verblijven bij zijn schoonbroer maar werd daar het slachtoffer van verbaal en fysiek geweld. De man kan moeilijk zelfstandig functioneren. Zijn schoonbroer opende ook een rekening voor hem maar zonder zijn weten stond die rekening op beide namen. Nu weigert zijn schoonbroer hem het bedrag dat er op staat, geld waarvoor hij gewerkt heeft, los te laten. Daaruit ontstaan spanningen en doet mijn cliënt soms domme dingen.” J. P. is naast de celstraf ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 3.200 euro.