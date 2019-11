Cel met uitstel voor man (39) die geld stal om dealer mee te betalen AHK

18 november 2019

Een 39-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij op 24 mei vorig jaar geld heeft gestolen uit de woning van zijn ex. Met dat geld heeft hij de schulden die hij had bij zijn drugsdealer afgelost. De man is al jarenlang zwaar drugsverslaafd. Voor de diefstal moet de man nu ook een geldboete van 8.000 euro betalen. De Menenaar moet ook strenge voorwaarden naleven die hem weg moeten houden van de drugs en de diefstallen.