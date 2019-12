CC De Steiger maakt samen met inwoners

inventaris van cafés van Menen, Lauwe en Rekkem

Christophe Maertens

23 december 2019

13u17 3 Menen In het Menens Stadmuseum opent op 15 februari volgend jaar de tentoonstelling ‘Om (van) te houden’. De vraag die tentoonstelling belicht is: waarom verzamelen we het ene wel en het andere niet? Voor een inventaris van de cafés in Groot-Menen doet CC De Steiger een beroep op het collectief geheugen van de bevolking.

“Op de tentoonstelling zullen een aantal merkwaardige collecties te zien zijn”, zegt Chiel Vandenberghe, directeur De Steiger. “Daarnaast werpt kunstenares Lies Caeyers haar artistieke blik op verzamelingen. Voor één van die verzamelingen roepen we de hulp in van de bevolking. We doen een beroep op het collectieve geheugen om samen een inventaris te maken van de cafés in Groot-Menen. Die kan bestaande cafés bevatten, maar evengoed cafés uit een ver of minder ver verleden die nu niet meer bestaan. Van familiezaken die van generatie op generatie overgingen tot pop-ups die slechts een paar maanden bestonden. In de Facebookgroep ‘De cafés van Menen, Lauwe en Rekkem’ kan iedereen meewerken aan de inventaris door er zo veel mogelijk informatie te posten. Er wordt gevraagd om een foto, de namen van de (voormalige) uitbaters, het adres en optioneel een bijhorende anekdote over het café achter te laten in de groep.”

Inventarisdozen

Naast de virtuele Facebookgroep is er voor elke deelgemeente een ‘Fichebak van de cafés van ...’ “Die inventarisdozen bevatten fiches die kunnen ingevuld worden, en een stemopnemer waarop je de verhalen kwijt kan. Cultureel verantwoorde cafépraat dus. De doos gaat momenteel al elke week naar een ander café in Menen . Het overzicht met data en cafés staat in de Facebookgroep. Na Nieuwjaar zullen er dozen opduiken in Lauwe en Rekkem.” Het resultaat wordt een verzameling of inventaris met zoveel mogelijk informatie, gemaakt door de inwoners zelf. Dat wordt visueel vertaald naar de tentoonstellingsruimtes in het stadsmuseum, waar mensen vanaf 15 februari kunnen zien over hoeveel en welke cafés er in Lauwe, Rekkem en Menen nog een herinnering kon gevonden worden. ‘Om (van) te houden’ is een project van Cultuurcentrum De Steiger. Het concept en de uitvoering van de inventaris van de cafés is in handen van Frederic Dehaudt van CSA & Pssst. “Die man werkte in het verleden al vaker rond verhalen of het erfgoed van Menen, bijvoorbeeld over de teloorgegane cinema’s in Menen, het verleden van de Koningstraat of de geschiedenis van de Tyber fabriek.” De Facebookgroep ‘De cafés van Menen, Lauwe en Rekkem’ kan je hier vinden: www.facebook.com/groups/decafesvanmenenlauwerekkem/