Caitlin is pas 19 jaar en opent eigen schoonheidssalon: “Iets later gestart door lockdown, meteen gezellig druk” Alexander Haezebrouck

19 mei 2020

17u49 4 Menen Belle au Naturel. Zo heet het nieuwe schoonheidssalon in de Bruggestraat in Menen. Uitbaatster Caitlin Seinhaeve is met 19 lentes wel érg jong, maar zelf maakt ze zich daar geen zorgen over. “Iedereen reageert gechoqueerd omdat ik al op zo’n jonge leeftijd een eigen zaak ga runnen”, lacht ze. “Maar dit pand was een buitenkansje dat ik niet kon laten schieten.”

“Eind vorig jaar heb ik dit gebouw, dat ook een schoonheidssalon was, kunnen kopen aan een mooie prijs”, vertelt Caitlin. “Na wat opfrissingswerken stond ik te popelen om eraan te beginnen.” De Meense jongedame had de opening van Belle au Naturel vroeger gepland, maar ze was genoodzaakt om die uit te stellen door de coronamaatregelen. “In normale omstandigheden had ik begin mei willen openen. Intussen is het salon open sinds maandag.” Caitlin krijgt al meteen redelijk wat volk over de vloer. “Het is gezellig druk, dus ik ben heel tevreden over de eerste twee dagen. Veel mensen komen deze eerste dagen voor een manicure en pedicure. Ik neem uiteraard zoals iedereen extra veiligheidsvoorwaarden. Zo draag ik een mondmasker. Nu staat er ook een plexiglas op mijn bureau waar ik de nagels doe. Het is toch dubbel, vind ik. Het is uiteraard veiliger, maar het creëert ook een afstand tussen jou en de klant.”

Niet onervaren

Caitlin wist al op erg jonge leeftijd wat ze later wilde worden. “In het middelbaar ben ik dan ook van zodra ik kon schoonheidsverzorging gaan studeren”, vertelt Caitlin. “Daarna ben ik zelfstandig begonnen in een schoonheidsinstituut en ging ik bij mensen aan huis. Dat deed ik sinds oktober. Door de coronacrisis ben ik moeten stoppen, en nu heb ik mijn eigen salon. Iedereen schrikt dat ik op deze leeftijd al een zaak ga runnen, maar toen het mooie pand in de Bruggestraat vrij kwam, kon ik dat buitenkansje niet laten schieten. Het is erg snel gegaan, maar ik heb er enorm veel zin in.”