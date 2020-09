Cafétaria CC De Steiger vanaf zaterdagavond opnieuw open Alexander Haezebrouck

04 september 2020

18u07 0 Menen De cafétaria van CC De Steiger gaat zaterdagavond opnieuw open. Kandidaat nieuwe uitbaters trokken zich door de coronacrisis terug. Maar Anne Verhelst van de volleybal en Arne Vercamer van de dienst evenementen slaan de handen in elkaar. “Zaterdag openen we met het optreden van Flip Kowlier in De Steiger op groot scherm”, klinkt het.

Zowel bij CC De Steiger als bij Decospan Volley Team Menen zochten ze naar een oplossing voor de cafétaria sinds de vorige uitbaatster voor een nieuw avontuur in Au Damier op de Markt koos. “Onze Vipruimte is niet groot genoeg en ook bij CC De Steiger zochten ze naar een oplossing voor de cafétaria. Omdat kandidaat overnemers door de coronacrisis afhaakten kwamen ze zelf met een voorstel op de proppen. Manager Anne Verhelst van Volley Menen en Arne Vercaemer van de dienst Evenementen slaan de handen in elkaar en zullen de cafétaria uitbaten. “Telkens wanneer er een voorstelling is of een volleybalmatch zal de cafétaria open zijn. Coronaproof kunnen we in totaal zo’n 100 mensen een plaats geven, afhankelijk van de grootte van de bubbels.” Zaterdag opent het CC Kaffee opnieuw voor het eerst met de online Wieltjesfeesten op groot scherm. Ook schepen Griet Vanryckegem (N-VA) is tevreden dat er een oplossing is. “We verlagen ook tijdelijk de erfpacht en die zal enkel per geopende avond gerekend worden. Maar het is uiteraard heel goed dat de cafétaria opnieuw open zal zijn.”