Cafébaas wordt traiteur aan huis door coronacrisis Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

16u05 18 Menen Cafébaas Patrick Deleu van het café De Coulisse langs de Bruggestraat in Menen ontpopt zich tot traiteur aan huis door de coronacrisis. “We liggen al te lang stil, daarom heb ik besloten om dit uit te proberen”, zegt Patrick Deleu.

Patrick van De Coulisse levert vanaf vandaag varkenswangetjes met kroketjes en gestoofde worteltjes aan huis voor 12 euro per maaltijd. “Het is een eerste test en ik lever zolang de voorraad strekt”, vertelt Patrick. “Voor vandaag was ik al meteen volledig uitverkocht. Later zal ik daar ook nog Picon bij doen, dat is het populairste drankje in mijn café.”

Patrick zag zich genoodzaakt om iets te doen nu het café verplicht gesloten moet blijven gedurende de coronamaatregelen. “We kunnen moeilijk helemaal stil blijven liggen”, vertelt Patrick. “Ze spreken van 8 juni om opnieuw te kunnen openen, maar dat lijkt me erg optimistisch. Het zal wellicht later zijn. Mijn café is ook amper 36 vierkante meter groot. Als iedereen daar op anderhalve meter van elkaar moet blijven, kunnen bij mij amper zo’n vier mensen binnen. Dat gaat niet. Dus proberen we toch iets te doen op deze manier.”