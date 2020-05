Café Mefisto wordt toch onteigend door Leiewerken, zoon van bazin gaat in hongerstaking: “Ik krijg geen hap meer binnen” Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

19u10 34 Menen Mehdi Achiba (37), zoon van café-uitbaatster Christine Bulckaen (68) van café Mefisto, keek ernaar uit om de zaak van zijn moeder over te nemen. Nu blijkt dat café Mefisto alsnog onteigend zal worden door de Leiewerken. Hij is er het hart van in. “Er worden me zomaar kansen ontnomen. Ik voel me zo veel onrecht aangedaan”, vertelt de man.

“Ze willen mij weg uit Menen? Ik ga in hongerstaking vanaf vandaag”, schreef Mehdi Achiba op zijn Facebookpagina. En daar neemt hij voorlopig geen woord van terug. “Ik krijg gewoon niets meer binnen”, vertelt Mehdi. “Vanmorgen kon ik niets eten. Vanmiddag tijdens mijn lunchpauze ging het opnieuw niet. Ik sta te trillen op mijn benen en kan me niet concentreren op mijn werk.” Mehdi is de 37-jarige zoon van Christine Bulckaen van café Mefisto in de Rijselstraat in Menen. Hij geniet ook enige bekendheid in Menen als zanger en organiseert af en toe optredens in het café. Ze kregen afgelopen weekend te horen dat hun pand, samen met nog acht andere panden, toch gesloopt zal worden nu blijkt dat de nieuwe brug over de Leie een stuk langer zal zijn dan eerst gepland. Jaren geleden werd hen nochtans op het hart gedrukt dat ze niets hoefden te vrezen en niet onteigend zouden worden.

Gehecht

“Ik ben geboren in dat café en help er mijn moeder al sinds mijn elfde. Binnen enkele jaren zou ik de zaak overnemen, mijn toekomst lag vast. Nu ben ik 37 jaar en ik weet echt niet meer wat gedaan. Ik kan maar niet begrijpen dat een plan dat enkele jaren geleden vastlag, nu alsnog gewijzigd wordt. Mijn moeder heeft 43 jaar dag in dag uit keihard gewerkt in dat café. Ze krijgt stank voor dank. Zelf keek ik er enorm naar uit om het café binnen enkele jaren onder handen te nemen en er mijn eigen ding mee te doen. Die kans wordt mij nu zomaar ontnomen. Ik voel me echt enorm veel onrecht aangedaan. Ze doen wel een bod, maar op basis van wat is dat? En binnen negen dagen verwachten ze al een eerste antwoord. Ik vind het allemaal beneden alle peil. En op een andere locatie een nieuw café beginnen? Ik weet niet of mij dat lukt. We zijn zo gehecht aan ons café.”

Moerasgrond

De nieuwe Leiebrug zou eerst landen ter hoogte van de Demeystraat. Uit onderzoek blijkt echter dat de brug gebouwd wordt op moerasgrond. Om de stabiliteit te verzekeren moet de brug verder landen, ter hoogte van de Halewijnstraat. Hierdoor zouden negen panden in de Rijselstraat aan de kant van de Barakken op een muur kijken. Ze zouden ook geen terras of luifel kunnen plaatsen. “We begrijpen dat dit nieuws hard aankomt”, zegt schepen van het project Leiewerken Mieke Syssauw (Open Vld). “Het is ook voor ons een moeilijke beslissing geweest. Maar het zou commercieel niet interessant zijn voor de zaken in de Rijselstraat om te blijven. Wat als ze door de brug een enorm omzetverlies lijden?” Mehdi kan weinig begrip opbrengen voor de plotse aanpassing van de plannen. “We zijn naar alle infoavonden geweest, nooit hebben we daar één woord gehoord over een mogelijke onteigening van ons café. Dit is een klap in het gezicht van mijn moeder. We gaan sowieso de zaak openhouden tot de laatste minuut.”