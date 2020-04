Busbedrijf gaat landgenoten repatriëren uit Benidorm: “Alle zitplaatsen beveiligd met plexiglas” Alexander Haezebrouck Erik De Block

08 april 2020

16u59 10 Menen Het busreisbedrijf Herman & Vandamme uit Menen gaat landgenoten repatriëren uit Benidorm. Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus en de lockdownmaatregelen zijn daar nog strenger dan bij ons. “Veel landgenoten moeten noodgedwongen bijboeken op hun verblijfplaats omdat ze er niet weggeraken”, vertelt zaakvoerster Aline Herman.

“Nadat we al wat berichten kregen van Belgen in Spanje die niet meer terug raakten, hebben we de Belgische ambassade gecontacteerd om te bekijken wat de mogelijkheden zijn”, vertelt zaakvoerster Aline Herman van Herman & Vandamme. “Na veel opzoekwerk en mailverkeer hebben we de nodige documenten kunnen bemachtigen.”

Hygiëne

Vooral naar hygiëne op de bus is veel aandacht gegaan. “Het bedrijf V-Plex uit Menen heeft onze bussen voorzien van plexiglas op alle zitplaatsen”, vertelt Aline. “Ook de buschauffeur is volledig afgescheiden van de passagiers met plexiglas. Voor de passagiers zullen opstappen, meten we hun temperatuur. Van zodra er een symptoom te bekennen valt, mag de passagier niet opstappen. Iedereen krijgt ook een mondmasker, handschoenen, papieren zakdoeken, een individuele vuilniszak, ontsmettingsmiddel en zal op anderhalve meter van elkaar zitten. Daardoor kunnen we maar dertig passagiers per rit meenemen. De passagiers zullen ook documenten moeten invullen om door Frankrijk te kunnen reizen. Het wordt zeker geen plezierreisje, maar de mensen moeten geholpen worden. Iedereen moet ook zelf voor voldoende eten en drinken zorgen. We zullen een paar keer stoppen op een parking, maar ook daar moet telkens voldoende afstand gehouden worden.”

Eens thuis mogen de passagiers door één persoon opgehaald worden. “Ze moeten dan in België nog veertien dagen in thuisquarantaine verblijven.” De eerste repatriëringsrit staat vrijdag gepland. “Onze telefoon staat ondertussen roodgloeiend. Volgende week zullen we zeker nog twee keer naar Benidorm gaan om landgenoten op te halen.”

2.000 landgenoten vast

In de streek rond Benidorm zitten tweeduizend landgenoten vast. “Dat gaat vooral om mensen die hun reis naar Spanje niet bij een maatschappij hebben geboekt. Alle vluchten zijn geannuleerd en ze raken niet weg. Ze mogen maar een paar uur per dag naar buiten, alleen om essentiële verplaatsingen te doen, zoals geld afhalen of boodschappen doen. Dan nog moet je naar de winkel gaan waar de politie je zegt dat je moet gaan. Na 14 uur mag niemand nog buiten komen en zitten ze opgesloten. Ik heb ook gehoord van mensen die al een repatriëring geprobeerd hebben, maar die maatschappij beschikte niet over de juiste documenten en moest aan de Franse grens terugkeren.” In Vlaanderen is nog één Limburgs bedrijf dat repatriëringen doet, ook in Nederland doet een busreismaatschappij aan repatriëringen vanuit Spanje.