Burgemeester poseert fier met mondmaskers, maar vergeet de ‘social distancing’: Facebook ontploft

14 mei 2020

12u18 0 Menen Er is ophef ontstaan over een foto van burgemeester Eddy Lust (Open Vld) op de Facebookpagina van de stad Menen. Lust poseert er naast algemeen directeur Eric Algoet bij de geleverde gratis mondmaskers voor de burgers.

Directeur Eric Algoet en burgemeester Eddy Lust droegen een mondmasker, maar stonden wel vlak naast elkaar. De foto lokte verontwaardigde reacties uit. Burgemeester Lust verdedigde zich eerst door te zeggen dat ze tot eenzelfde bubbel behoorden. Nadat een pientere Menenaar de burgemeester erop wees dat je ook in je eigen bubbel voldoende afstand moet houden, zag Eddy Lust zijn fout in. Hij excuseerde zich en bedankte de Menenaar om hem op zijn fout te wijzen. “Dat was inderdaad fout", reageert burgemeester Lust. “Ik probeer iedereen alert te maken voor de maatregelen, en ik ben even in een situatie gekomen waar iemand bij mij is komen staan. Het is gebeurd, en was inderdaad fout.” Ondertussen werd de foto op de Facebookpagina van de stad Menen verwijderd. Op de nieuwe foto staat enkel burgemeester Lust bij de levering mondmaskers. Wellicht wordt vandaag een tweede voorraad mondmaskers geleverd. Die worden dan eerstdaags gebust zodat elke Menenaar vanaf 12 jaar een gratis wasbaar exemplaar heeft om zich te beschermen.