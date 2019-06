Burgemeester Lust opent regenachtige Sinksenbraderie in barakken Alexander Haezebrouck

10 juni 2019

11u47 5 Menen Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) opende om 10 uur vanmorgen de Sinksenbraderie in de barakken in Menen. Enige spelbreker was de immense plensbui die de bezoekers over zich heen kregen. “Toch hopen we dat de braderie zoals elk jaar een echte publiekstrekker wordt vandaag”, zegt burgemeester Lust.

De editie van de braderie is een bijzondere editie. “Het is de eerste organisatie van het gloednieuwe verenigde handelscomité ‘De Barakken-Les Baraques’”, vertelt burgemeester Lust. “Ik ben bijzonder blij dat de handelaars in de Barakken de handen in elkaar hebben geslagen om de Sinksenbraderie te organiseren. Met het vertrek van een aantal handelaars leek het even dat de braderie misschien niet zou doorgaan. Maar ze hebben toch de handen in elkaar geslagen. De Sinksenbraderie gaat vandaag door in de Rijselstraat, Hoornwerk en de Moeskroenstraat. Aan Belgische kant kunnen bezoekers volop genieten van zomerse koopjes aan flinke kortingen. De marktkramers zorgen voor extra sfeer en gezelligheid in de straten. Om 14:30 is er animatie met live optredens voor café Mefisto in de Rijselstraat.