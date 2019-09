Burgemeester Eddy Lust vindt discussie over kleuren van sjerp overbodig: “Bevolking heeft er niets aan” Alexander Haezebrouck

30 september 2019

17u31 5 Menen Er zijn een aantal opvallende zaken die de nieuwe Vlaamse regering onderhandeld heeft. Burgemeesters krijgen de keuze om Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen, en het einde van de opkomstplicht (stemplicht in de volksmond) voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen zit eraan te komen. Wat denkt jouw burgemeester daarvan?

“De discussie over de Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp is een non-discussie”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “De bevolking heeft daar helemaal niets aan. Ik blijf sowieso mijn tricolore sjerp dragen, zoiets zou niet ter discussie mogen staan. De Belgische sjerp blijft toch een symbool van verbondenheid.” Met het afschaffen van de opkomstplicht is Lust het wel eens. “Een verplichting opleggen is sowieso niet goed. Als liberaal vind ik dat iedereen die wil stemmen, moet kunnen stemmen. Dat vind ik dus wel een goede maatregel.”