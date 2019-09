Buren krijgen inbrekers over de vloer VHS

08 september 2019



Langs de Lauwbergstraat in Lauwe werd vrijdag in de late namiddag ingebroken in twee naastliggende woningen. In het ene huis raakten de daders binnen met een sleutel die ze gestolen hadden. In een slaapkamer werden de kasten doorzocht. Bij de buren raakten de daders binnen via een glazen deur aan de achterzijde van de woning. Het huis werd overhoop gehaald: in de woonkamer en de keuken werden lades uitgegooid. Ook in de slaapkamers werden kleren uit de kasten gehaald. Of er bij de twee inbraken ook iets werd buitgemaakt, moet nog blijken. Het lokaal sporenteam van de politiezone Grensleie kwam ter plaatse voor de technische vaststellingen.