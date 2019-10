Brugfiguur moet ouders sneller naar hulpverlening begeleiden indien nodig Alexander Haezebrouck

09 oktober 2019

18u17 0 Menen De stad Menen heeft een brugfiguur aangesteld om ouders binnen kwetsbare gezinnen sneller naar begeleiding of hulpverlening te begeleiden. Miriam El Drissi is de brugfiguur. “Ik ben aanwezig in de scholen in Menen en ben vlot aanspreekbaar om mensen de goede richting uit te wijzen”, vertelt Miriam.

Het was directrice Isabel Vandecandelaere van basisschool De Vlam in de Vlamingenstraat in Menen die meteen na de verkiezingen de schepen van armoedebestrijding aanschreef. “We kennen hier 29 verschillende nationaliteiten en dus is een brugfiguur heel belangrijk”, vertelt Isabel. “We kunnen als school welke soms zaken opmerken waardoor we vermoeden dat ze hulp kunnen gebruiken, maar kunnen dat niet altijd goed overbrengen.” Miriam is van Marokkaanse afkomst en spreekt ook vlot Arabisch. “Dat kan in sommige gevallen inderdaad helpen om de kloof tussen de ouders en de school te verminderen. Zo kon ik onlangs nog voor ouders vertalen bij het inschrijven van hun kind in deze school, op die manier zijn ook hun vragen meteen goed beantwoord. Maar ik doe meer dan dat natuurlijk. Als ze op de school iets opmerken, kunnen ze dat melden aan mij en dan kan ik met de ouders gaan praten. Ik ben een erg laagdrempelig aanspreekpunt voor de ouders.” Miriam is van opleiding maatschappelijk werker. De stad Menen is overtuigt dat een brugfiguur een absolute noodzaak is in Menen. “Eén op vijf kinderen in Menen groeit op in kansarmoede”, vertelt schepen van armoedebestrijding Angelique Declercq. “Een deel van de bevolking kent ook te weinig hun rechten en maakt daar niet tenvolle gebruik van. Hierin zal Miriam hen de juiste weg wijzen.”