Bromfietser lichtgewond na botsing tegen auto die stopt om te kunnen parkeren

11 november 2019

Calvin R. (17) uit Wevelgem liep zondagavond rond half zeven lichte verwondingen op toen hij met zijn bromfiets tegen de achterzijde van een wagen botste. Dat gebeurde op het Bevrijdingsplein in Menen. Een 44-jarige man hield er met zijn Dodge halt met de bedoeling om achteruit in een parkeerplaats te rijden. Op dat ogenblik wordt zijn voertuig aangereden door een bromfiets die ook in de richting van de Wervikstraat reed. De bestuurder van de bromfiets werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.