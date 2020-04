Breughelkermis afgelast door coronacrisis Alexander Haezebrouck Xavier Coppens

01 april 2020

14u23 0 Menen Editie 48 van Breughelkermis is afgelast door de coronacrisis. Breughelkermis in Rekkem stond dit jaar gepland op zondag 21 juni. “De einddatum van de maatregelen schuift steeds op, we kunnen niets vast leggen wat ons tot een afgelasting dwingt”, zegt voorzitter Hubert Cottenie.

“Dit is voor iedereen enorm jammer”, zegt voorzitter Hubert Cottenie van Breughelkermis in Rekkem. “Maar we kunnen niet anders, dit is pure overmacht. “De onzekerheid of we op 21 juni al opnieuw een evenement zoals Breughelkermis zouden kunnen organiseren, blijft maar duren. Ondertussen kunnen we dus ook onze artiesten niet definitief vastleggen. We zitten ook met lokale groepjes die bijvoorbeeld ook niet kunnen repeteren. Even hebben we gedacht aan een mini Breughelkermis, maar ook daarvoor zijn er nog te veel vragen. We moeten een verkeersvrije zone aanvragen, zal dat in de huidige omstandigheden wel toegekend worden? En zelfs bij een mini Breughelkermis zouden we zo’n 300 personen in een tent kunnen steken. Ik kan me niet inbeelden dat de provincie dat op 21 juni al opnieuw zal toestaan. En we moeten ook denken aan de veiligheid van al onze medewerkers en bezoekers. Er zit helaas niets anders op. Editie 48 zal voor volgend jaar zijn. We hopen op begrip van artiesten zodat we hier geen financiële kater aan overhouden. Met één van hen hebben we al een akkoord door te beloven dat ze volgend jaar ook welkom zijn.” Breughelkermis zou dit jaar voor de tweede keer geopend worden door zanger / acteur Luc Dufourmont die die taak overnam van karikaturist Nesten.

