Brandweerman (33) die echtgenote vermoordde met giftige zaden stal ook van eigen korps VHS/DBEW

18 oktober 2019

19u30 0 Menen Pieter P., de 33-jarige brandweerman uit Lauwe die vorig jaar zijn 36-jarige vrouw met giftige zaden van een wonderboom om het leven bracht, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer van Kortrijk. P. gaat niet in beroep tegen die beslissing. De man heeft overigens een gerechtelijk verleden. Hij werd in 2014 veroordeeld voor diefstal.

Dana Van Laeken, de echtgenote van Pieter P., stierf onverwacht op 13 oktober vorig jaar. Dat gebeurde enkele dagen nadat P. haar in allerijl naar de spoedopname had gebracht omdat ze zwaar misselijk was. De jonge leeftijd van het slachtoffer wekte achterdocht en dus startte in alle stilte een gerechtelijk onderzoek om de doodsoorzaak te bepalen. Dat leidde tot onthutsende vaststellingen.

Eerst ontkend, dan bekend

In het lichaam van de vrouw werd ricine aangetroffen, een dodelijk gif dat ondermeer terug te vinden is in de bonen (zaden) van een vrij verkrijgbare kamerplant. Speurders ontdekten op de gezinscomputer bestellingen van dergelijke bonen. In de historiek van Google stonden bovendien zoekopdrachten als ‘ricine’ en ‘schuldsaldoverzekering’, waardoor P. in beeld kwam als een mogelijke verdachte. De man zit sinds eind februari in de cel. Aanvankelijk ontkende hij in alle toonaarden dat hij ook maar iets met de dood van zijn vrouw te maken had. Maar voor de zomer legde hij bekentenissen af. “Ik heb maanden aan een stuk kleine hoeveelheden ricine in haar eten gemengd”, klonk het.

Brandweerkorps bestolen

Het onderzoek naar de zogenaamde ‘bonenmoord’ loopt volop en vordert goed. Vrijdag verscheen P. voor de raadkamer in Kortrijk. Daar werd zijn aanhouding nog eens met twee maanden verlengd. De man gaat niet in beroep tegen die beslissing. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid voor het assisenhof moeten verschijnen. Dat wordt beslist anders dan in 2014. Toen stond P. terecht omdat hij 4.000 euro had gestolen van de Wervikse brandweer, waar hij destijds actief was. Een bewakingscamera legde de roof vast. De man verprutste ook de kans die hij kreeg van het parket om de zaak in der minne te regelen. Daardoor moest hij zich uiteindelijk toch nog verantwoorden. Het leverde hem een boete van 275 euro op. De gestolen som betaalde hij terug.