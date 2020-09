Brandweer rukt uit voor gaslek aan fornuis Alexander Haezebrouck

18 september 2020

16u50 0

In de Barakkenstraat in Menen ontstond vrijdagavond een gaslek aan een fornuis in een woning. De bewoner merkte plots de gasgeur op en verliet zijn woning voor de veiligheid. De brandweer snelde ter plaatse en draaide de gaskraan dicht. Andere bewoners van de straat hoefden niet geëvacueerd worden. Een maatschappij kwam ter plaatse om het euvel te herstellen. Door het gaslek was de Barakkenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.