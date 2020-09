Brandweer rukt masssaal uit voor machinebrand bij Decospan Menen LSI

19 september 2020

09u09

Bron: LSI 9 Menen Bij houtverwerkend bedrijf Decospan in Menen is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. De brandweer rukte massaal uit.

Rond 1.15 uur merkte een technicus van de nachtploeg rook en vlammen op aan een houtbreker. Die machine breekt houten paletten in stukken. Hij probeerde zelf een bluspoging te ondernemen maar besefte al snel dat dit onbegonnen werk was. De brandweer van de zone Fluvia rukte massaal uit om de brand onder controle te krijgen en te blussen. Tal van tankwagens zetten een circuit op om voldoende bluswater te voorzien. In de bedrijfshal was er in de buurt van de machine veel rook, die zich naar buiten in de donkere nacht een weg zocht. De brand kon beperkt worden tot de breekmachine.