Brandweer ruimt stinkend en glibberig spoor

op aan oprit E17 LSI

19 augustus 2019

20u53

Bron: LSI 0 Menen Aan de oprit van de E17 richting Frankrijk in Rekkem (Menen) heeft de brandweer van de zone Fluvia rond 20 uur maandagavond een stinkend en glibberig spoor van het wegdek verwijderd.

Het deed dat met detergent. Het spoor van de onbekende substantie bevond zich in de bocht van de N58 naar de oprit richting Frankrijk. Met detergent slaagde de brandweer er in het gladde wegdek opnieuw proper te maken. Dat karwei nam wel enige tijd in beslag. Eén rijstrook van de oprit bleef een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde niet voor verkeershinder. Van de vervuiler is voorlopig geen spoor.