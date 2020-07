Brandweer ruimt oliespoor op Hoge Weg



Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

16u43 0

De brandweer werd vrijdagnamiddag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een oliespoor langs de Hoge Weg in Rekkem. Aan de zijkant van de weg was een oliespoor ontstaan van zo’n 30 meter lang. Waar het spoor precies van afkomstig is, is nog onduidelijk.

Na reinigingswerken met de sproeiwagen van de brandweer was het spoor verdwenen.