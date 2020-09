Brandweer ruimt 600 liter mazout na botsing tussen auto en vrachtwagen Alexander Haezebrouck

15 september 2020

14u26 1 Menen Op de Ringlaan in Menen belandde dinsdagmorgen zo’n 600 liter mazout op de baan nadat een automobilist tegen een vrachtwagen was gereden. Dat gebeurde omstreeks 10.30 uur, ter hoogte van het kruispunt met de Lageweg. Door het ongeval was de Ringlaan een tijdlang volledig afgesloten.

Een 49-jarige bestuurder uit Wervik reed met zijn zoontje van 11 vanuit de Lageweg de Ringlaan op, maar merkte een aankomende vrachtwagen niet op. De bestuurder zag de vrachtwagen niet omdat hij verblind was door de zon. De man botste met zijn bestelwagen tegen de mazouttank van de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, maar de mazout stroomde wel met liters uit de tank op het wegdek. Daardoor werd de Ringlaan urenlang volledig afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. De brandweer probeerde te voorkomen dat de mazout in de riolen zou terechtkomen, maar een deel is er toch in gegaan. De milieudienst van de stad Menen werd ingelicht.