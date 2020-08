Brandje in schrijnwerkerij snel onder controle VHS

06 augustus 2020

20u37 0 Menen In het bedrijf Coysman Interieur, langs de Wervikstraat in Menen, brak donderdag op de middag een klein brandje uit. De schade bleef uiterst beperkt.

De hulpdiensten werden verwittigd door de zaakvoerder. Die had rook opgemerkt en vertrouwde het zaakje niet. De brandweer moest uiteindelijk niet al te veel tussenkomen. “Stof in de afzuiginstallatie is door de hitte beginnen smeulen”, zegt brandweerofficier Jean-Pierre Demeestere. “Toen dat werd opgemerkt, heeft men onmiddellijk de machines stilgelegd. Dat was een goeie zet. Smeulend stof kwam wel in een container terecht die buiten het gebouw stond opgesteld. Dat hebben we geblust.” Na een grondige controle konden de spuitgasten weer naar de kazerne.