Bouw nieuwe sporthal VTI en college gestart Alexander Haezebrouck

02 juni 2020

19u45 0 Menen De bouw van de nieuwe moderne sporthal voor het VTI Sint-Lucas en het Sint-Aloysiuscollege langs de Oude Leielaan is gestart. Het project kost 2,3 miljoen euro wordt voor 60 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. “Op 1 september 2021 moet de sporthal volledig gebruiksklaar zijn”, zegt coördinerend directeur Diederik Bevernage van Scholen aan de Leie.

De nieuwe moderne sporthal van 2.000 vierkante meter zal in de eerste plaats gebruikt worden door het VTI Sint-Lucas en het Sint-Aloysiuscollege. Vooral in het VTI is de nood aan sportinfrastructuur erg groot. “Op dit moment hebben zij binnen geen binnenruimte om te sporten”, zegt coördinerend directeur Diederik Bevernage van de scholengroep Scholen aan de Leie. Beide scholen liggen op een boogscheut van elkaar, daartussenin ligt het stuk grond langs de Oude Leielaan dat eigendom is van het Sint-Aloysiuscollege waar nu de nieuwe sporthal komt. De scholen sloegen jaren geleden al de handen in elkaar en nu is de bouw echt van start gegaan. “We zullen ook de mogelijkheid bekijken dat ook sportclubs zullen kunnen gebruik maken van de sporthal. De sporthal zal bijvoorbeeld plaats bieden aan drie basketbalvelden. Er zullen tegelijkertijd drie klassen kunnen sporten. Als alles volgens plan verloopt moet de sporthal tegen april 2021 af zijn en vanaf 1 september volledig operationeel.”

Nog projecten

De scholengroep heeft een investeringsbudget voorzien van 15 miljoen euro voor de komende jaren. “Zo moet het dak van het Sint-Jozefscollege in Wervik dringend zo goed als volledig vernieuwd worden”, zegt Diederik Bevernage. “Die kostprijs loopt ook snel op tot enkele honderdduizenden euro’s. Verder gaat het vooral om renovatieprojecten waarbij we ook rekening houden met het klimaat zoals isolering.” Een andere investering die eerder al werd aangevat, de nieuwe houtafdeling van het VTI Sint-Lucas moet klaar zijn op 1 september.