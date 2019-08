Boomstronk in brand gestoken op scoutsterrein Alexander Haezebrouck

07 augustus 2019

18u15 0 Menen Op de terreinen van de scouts in Menen langs de Westhoeklaan in Menen is woensdagmiddag een boomstronk in brand gestoken. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. “Het is al de tweede keer in twee weken tijd dat op onze terreinen brand wordt gesticht”, zegt voorzitter Sven Geldof.

“Twee weken geleden werd ook al een zitje van onze kabelbaan in brand gestoken”, vertelt voorzitter Sven Geldof van de scouts in Menen. “Nu gebeurt hetzelfde maar met een boomstronk, gelukkig telkens zonder veel erg.” De scouts ligt voorlopig zo goed als stil en dus is het vermoeden dat kwajongens telkens de brandjes stichten. “Het begint wel een beetje verontrustend te worden. We zijn ook aan het bouwen en we zouden echt geen schade willen oplopen. Het terrein extra gaan beveiligen is voor ons bijna onbegonnen werk.” De brandweer kon het vuurtje snel blussen.