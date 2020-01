Boete voor illegale wapendracht voor opgeschrikte bewoner die schot in de lucht lost LSI

Bron: LSI 0 Menen Een 58-jarige bewoner van de Dronckaertstraat in Rekkem (Menen) moet van de rechter in Kortrijk een boete van 800 euro betalen voor illegale wapendracht. Dat gebeurde nadat hij in de nacht van 5 op 6 augustus 2018 met zijn alarmpistool een schot in de lucht loste.

Die nacht ging bij Christoph T. in Rekkem iets voor middernacht het luid alarm aan zijn woning af. Dat gebeurde door een foutje toen zijn dochter thuis arriveerde. Alles leek opnieuw peis en vree maar door het alarm zakte ook een politiepatrouille naar de woning af. De agenten belden tevergeefs aan en maakten een rondgang rond de woning. Tot ze plots opgeschrikt werden door een schot. Eén agente dook weg en verzwikte daarbij haar voet. Dat zorgde voor een schade van bijna 5.000 euro. Haar advocaat stuurde in de hoop dat bedrag te recupereren ook een rechtstreekse dagvaarding wegens weerspannigheid uit, bovenop de illegale wapendracht. “Maar ik wist helemaal niet dat er politie rond de woning liep”, verdedigde Christoph T. zich. “Mijn vrouw zag licht van zaklampen in de tuin en ik reageerde door een schot in de lucht te lossen. Amper een maand voordien waren buren het slachtoffer van een home-invasion, dat spookte ook nog in mijn hoofd. Ik dacht dat er opnieuw dieven rondliepen.” De man werd enkel veroordeeld voor de illegale wapendracht, voor de weerspannigheid werd hij vrijgesproken. Voor de schadevergoeding van de agente moet hij niet opdraaien.