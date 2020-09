Boete en rijverbod voor negeren slagbomen aan overweg in Menen LSI

24 september 2020

12u48

Bron: LSI 3 Menen Een 32-jarige automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 320 euro en een rijverbod van acht dagen voor het negeren van de slagbomen aan een overweg in Menen.

Een agent merkte op 5 april 2019 in de Bruggestraat in Menen op hoe Mohamed M. met zijn wagen twee stilstaande wagens inhaalde en de overweg dwarste terwijl de slagbomen naar beneden gingen. Een aanstormende trein denderde enkele seconden later voorbij. De automobilist ontkende niet. “Ik kon niet meer stoppen voor de stilstaande wagens, week uit en gaf dan maar plankgas om net op tijd over de overweg te zijn”, klonk het. “Het was of botsen of dit manoeuvre.”