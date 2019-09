Boete en rijverbod voor ex-café-uitbater na crash op A19 met 3 promille LSI

19 september 2019

14u11

Bron: LSI 0 Menen Een 46-jarige voormalig café-uitbater is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 1 maand en een boete van 800 euro.

Op 4 juni 2018 viel Andy V. langs de A19 in Menen op de terugweg van zijn café in slaap achter het stuur. Hij crashte tegen de berm en zijn wagen raakte volledig vernield. Hij bleek maar liefst 3 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ik had nog iets gedronken bij het afsluiten van het café”, klonk het. Voor de man was het wel de eerste verkeersovertreding waarvoor hij voor de rechtbank moest verschijnen. De politierechter hield daar rekening mee. Vooraleer hij opnieuw zal mogen autorijden, zal hij wel moeten slagen voor medische en psychologische proeven.