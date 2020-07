Boekhoudster Macy (24) verkoopt gerechten via automaat Heat: “Nu al een succes” Alexander Haezebrouck

14 juli 2020

17u10 10 Menen Sinds begin deze maand kan je op de parking in de Lendakkerlaan in Lauwe terecht voor verse maaltijden uit een automaat. Ideaal voor wie een maaltijd zoekt wanneer de winkels dicht zijn. “De start is fenomenaal, ik verkoop dubbel zoveel als ik had gehoopt”, vertelt Macy Vanneste van Heat.

Macy Vanneste (24) werkt als boekhoudster, maar is daarnaast ook amateur-kok. “Ik studeerde boekhouden en fiscaliteit en werk nu bij mijn vader”, vertelt Macy. “Daarna heb ik toch een opleiding gevolgd in Spermalie, want ik ben al van jongs af aan gepassioneerd door koken.” Samen met haar vader kwam ze op het idee om een automaat te openen, om zo haar hobby te combineren met haar werk. “De automaat houdt de maaltijden vers. Ik bereid gerechtjes die al snel een halfuur van je tijd in beslag nemen. Die tijd ontbreekt voor veel mensen.” En het concept slaat aan. “Er is plaats voor zo’n 50 gerechten, maar ondertussen verkoop ik er zo’n 60 per dag. Ik maak alle gerechtjes ’s morgens klaar, en tegen de middag vul ik de automaat nog eens aan. In de namiddag werk ik dan op kantoor als boekhoudster.” De gerechtjes variëren. Zo zijn deze week de suggesties salade geitenkaas met gebakken appeltjes en honingmosterddressing en scampi diabolique met tagliatelle en tomaatjes. “Ik heb geen vaste kaart en kan dus volop experimenteren en ontdekken wat de klanten graag lusten en wat niet.”

Razend druk

De verkoop van Macy’s gerechtjes slaat enorm aan. “Ik had gehoopt om zo’n 30 gerechten per dag te kunnen verkopen, maar het gaat zo goed dat ik zelfs dubbel zoveel verkoop. Ik heb het momenteel razend druk, maar is dat heel leuk natuurlijk. Het is ideaal voor mensen die zelf de tijd niet meer hebben om een maaltijd klaar te maken. Het piekmoment van de verkoop ligt na 20 uur, dan zijn ook de winkels gesloten. Het concept is in onze streek nog niet zo bekend, maar in het buitenland en in de grote steden in België komt het wel al voor.”