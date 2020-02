Boeken dicht voor voetbalclub Rekkem Sport? Trainer Jan Lafaut stopt, ook steeds meer vrijwilligers en spelers haken af Maxime Petit en Xavier Coppens

05 februari 2020

16u19 6 Menen Er hangen donkere wolken boven voetbalclub Rekkem Sport. De vierdeprovincialer staat nabij de afgrond nu de voorzitter stopt, de vrijwilligers er de brui aan geven en er ook in de spelerskern zelf een leegloop aan de gang is.

Toen vorige week bekend raakte dat trainer Jan Lafaut na twaalf seizoenen trouwe dienst een nieuwe sportieve uitdaging vond bij reeksgenoot Dadizele B gingen de poppen aan het dansen. Ondertussen raakte bekend dat ook voorzitter Dirk Bonte het voor bekeken houdt en dat Eddy Christiaens na een termijn van 55 jaren (waarin hij speler, voorzitter en penningmeester was) ook aan zijn pensioen denkt. Is het na 84 jaar dan echt einde verhaal voor stamnummer 2323?

Een voorzitter heb je in principe niet nodig en spelers en trainers zijn vervangbaar. Hét probleem wordt het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Er verdwijnen er elk seizoen. Op die manier kan het niet verder Eddy Christiaens

Nieuwe vrijwilligers nodig

“Dat is nog voorbarig”, probeert penningmeester Eddy Christiaens positief te blijven. “Een voorzitter heb je in principe niet nodig en spelers en trainers zijn vervangbaar. Die pionnen hebben niet zozeer een invloed op het voortbestaan van een club. Het grote probleem wordt het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Er verdwijnen er elk seizoen zonder dat er andere krachten bijkomen. Op die manier kan het niet verder. Ik word 73 jaar en wil het ook wat rustiger aan doen. Ja, eigenlijk wil ik gewoon stoppen. Als ik de fakkel niet kan doorgeven aan jongeren, dan is het echt voorbij voor deze club. Maar we zitten binnenkort samen met gasten die het eventueel willen overnemen, dus blijf ik hopen op een goede afloop. In dat geval wil ik zelfs nog een jaartje doordoen om hen de weg te wijzen. Een overgangsjaar zeg maar. Iedereen die het zo verschrikkelijk zou vinden dat deze club opgedoekt zou worden, mag nu opstaan en de verantwoordelijkheid opnemen. Tegen eind maart moet er definitieve duidelijkheid komen over de toekomst van deze club”, vindt Christiaens. De penningmeester benadrukt ook nog dat de club niet in financiële moeilijkheden zit en dat alle verplichtingen nagekomen worden.

Leegloop van de A-kern

Een groot deel van de huidige spelerskern koos ondertussen eieren voor zijn geld. Stan Verstraete, Bas Vanderbrugge, Gilles Pareyt, Jari Wacgunaeire en Bert Desal volgen hun huidige coach naar Dadizele B en andere jongens gaan voor een nieuw voetbalavontuur bij Bellegem of Aalbeke. Een speler van de A-kern licht toe: “Eigenlijk weten we niet veel meer dan alle roddels die circuleren. Onze coach communiceerde vorige week wel over zijn transfer en nadien volgden er negatieve berichten uit de entourage. Vanuit het bestuur kwamen ook opmerkingen die voor conflicten zorgden. Niemand die weet hoe het nu verder moet en die onzekerheid heeft bepaalde spelers al bij andere clubs doen tekenen. De sfeer was hier altijd opperbest, maar je merkt dat de sfeer nu is veranderd. Op training zijn er minder spelers aanwezig en de motivatie is soms zoek, maar zaterdag hebben we met een 0-10-zege bij Wielsbeke getoond dat we nog elke match willen winnen. En dat ondanks het feit dat er geen premie meer aan vasthangt, aangezien er maar 40 punten uitbetaald worden en we dat plafond al overschreden”, getuigt een speler, die zelf nog niets besliste over zijn sportieve toekomst.

Jeugd overgenomen?

Het einde van de club zou ook beteken dat de jeugdspelers van de vier jeugdploegen U7, U8, U10 en U13 andere oorden moeten opzoeken. Het bestuur van Aalbeke Sport liet al weten dat alle Rekkemse jeugdspelers welkom zijn bij hen. “Aangezien we over een kunstgrasveld beschikken, kunnen we die extra stroom van voetballertjes aan. Uiteraard hoop ik dat Rekkem Sport blijft voortbestaan, want het is toch een mooie club waarmee ik veel plezier heb beleefd. Maar bij een doemscenario willen wij graag een oplossing bieden voor de jeugd”, zegt ex-Rekkemspeler Gaël Agneray die nu in het bestuur van Aalbeke Sport zetelt.

Rekkem Sport komt zondag om 15 uur in eigen stadion in actie tegen Avelgem waar het voortbestaan van de ploeg allicht het enige gespreksonderwerp zal vormen. De club zou volgend jaar 85 kaarsjes uitblazen en is daarmee een echte traditieclub. Desondanks geraakte het nooit hoger dan derde provinciale en speelde het in de hele geschiedenis maar twee keer kampioen: in 1988 en 1999. Met de huidige derde plaats in de klassering mag er nog steeds van promotie gedroomd worden.