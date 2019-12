Boek rond 20ste verjaardag Kortrijkse band Amenra Christophe Maertens

18 december 2019

11u52 14 Menen Naar aanleiding van programma dat in Menen werd samengesteld rond de 20ste verjaardag van de Kortrijkse band Amenra, wordt het boek ‘Het Gloren’ uitgegeven. “Menen ademt cultuur en dit soort artistiek hoogstaande projecten zetten onze stad op de kaart.”

“De publicatie ‘Het Gloren’ is een reflectie in woord en beeld over het artistieke programma dat de groep Amenra eind oktober in onze stad samenstelde”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem. “Menen ademt cultuur en dit soort artistiek hoogstaande projecten zetten onze stad op de kaart. Het prachtige boek is een must-have als aandenken aan dit indrukwekkend project.”

Een eerste luik van het boek bestaat uit een catalogus van de door frontman Colin H Van Eeckhout en Amenra gecureerde artistieke tentoonstelling ‘Het Gloren’ die plaatsvond in Menen. Zo is er nog tot 21 december een tentoonstelling in CC De Steiger en het Stadsmuseum met werk van Michaël Borremans en Berlinde De Bruyckere.

Vuurritueel

Een tweede luik van het boek gaat in op de akoestische concerten en vooral het vuurritueel De Kroone. Daarbij werd op 20 oktober een beeld van beeldhouwer Johan Tahon onthult door middel van vuur. In het boek staan teksten en interviews van en met onder andere Berlinde De Bruyckere, Rik Pinxten, Nele Buys, Johan Tahon en Colin H Van Eeckhout.

Ze gaan in op de onderdelen van het project in Menen, maar ook breder op de artistieke evolutie van Amenra in die 20 jaar en de elementen die daarin bepalend waren. Het boek is 184 pagina’s dik en er staan meer dan honderd foto’s in van onder meer Jeroen Mylle en Stefaan Temmerman. Het zal voor het eerst verkrijgbaar zijn op zaterdag 21 december in zaal Park Ter Walle in Menen. Daar sluit Amenra het programma rond hun twintigjarig bestaan af. Alle info daarover: www.dekroone.be.