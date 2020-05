Bistro Dhôme schenkt 150 desserts aan personeel WZC Andante Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

14u56 10 Menen De zaakvoerders van Bistro Dhôme in Menen gingen vrijdag 150 desserts afgeven aan het WZC Andante in Menen. “We doen dit als bedanking voor hun harde werk in deze zware tijden en als cadeau voor Moederdag”, vertellen de zaakvoerders van Bistro Dhôme.

Bij Bistro Dhôme liggen ze ook noodgedwongen gedeeltelijk stil door de coronamaatregelen, eten kan enkel via een afhaalconcept. Voor Moederdag stampten de zaakvoerders een surprise sharingbox die ze thuis komen leveren. “Op die dag willen we ook het zorgpersoneel niet vergeten”, klinkt het bij Bistro Dhôme. Zaakvoerster Katija Sturica werkte vier jaar bij in het WZC Andante. “Ze hebben een zware periode achter de rug, het is leuk om op die manier iets terug te kunnen doen voor mijn ex-collega’s”, vertelt Katija. “We kunnen geen mondmaskers ofzo maken, we kunnen enkel troost bieden via eten.” De desserts bestaan uit chocomousse met limoen, gemarineerde aardbeitjes, vanillecrumble, een crispy koekje met chocolade en pistache. Alle desserts werden vrijdagmorgen vers gemaakt. Bij het woon-zorgcentrum Andante waren ze in de wolken met het geschenk.