Bistro Dhôme blijft veilig open, ondanks coronabesmetting uitbaatster VHS

12 oktober 2020

16u57 4 Menen Katija Sturica, samen met haar dochter Dorian Debuck uitbaatster van Bistro Dhôme in de Bruggestraat in Menen, heeft positief getest op Covid-19. Maar omdat ze in quarantaine zit en sindsdien geen contact meer heeft gehad met anderen, kreeg de bistro groen licht om open te blijven.

Zeven vriendinnen die een dikke week geleden gingen eten in Bistro Dhôme zijn intussen allemaal besmet met het coronavirus. Voor en na waren ze te gast in De Coulisse, het café dat uitbater Patrick Deleu intussen omwille van de vele besmettingen gesloten heeft. “Vorige week woensdag was ik ziekjes en liet ik me testen”, zegt Katija Sturica van Bistro Dhôme. “Ik bleek besmet en ging onmiddellijk in quarantaine. Mijn dochter Dorian liet zich ook testen maar zij is gelukkig negatief. Ook onze medewerkster Hanne is niet besmet. Omdat ik sinds het nieuws van mijn besmetting niet meer in de zaak ben geweest en ook geen fysiek contact heb gehad met Dorian en Hanne, mag de zaak openblijven.”

Bezorgde klanten

Op de Facebookpagina van Bistro Dhôme werd maandagmorgen een bericht geplaatst over de besmetting van Katija. “We krijgen immers vragen van bezorgde klanten”, zegt ze. “Dat is begrijpelijk maar gelukkig onnodig. Net zoals voordien blijven we onze gasten ontvangen met het grootste respect voor de maatregelen die we in het kader van corona moeten naleven: afstand houden, ontsmetten, handen wassen en mondmasker dragen. Mocht er ook maar enig risico zijn voor de klanten, dan zouden we uit eigen beweging zelf de zaak tijdelijk gesloten hebben. Maar dat is gelukkig niet het geval.” Met Katija gaat het intussen al heel wat beter. “Ik blijf voorzichtig en allicht ook wat langer in quarantaine dan strikt nodig. Al kijk ik er natuurlijk wel naar uit om weer in de zaak te staan”, zegt ze.