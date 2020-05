Binnenkort twee extra Cubee pakjesautomaten in Menen Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

09u06 0 Menen Er komen binnenkort twee extra Cubee pakjesautomaten in Menen. Dat zijn automaten van bpost waar je 24 op 24 pakjes kan ontvangen en versturen. Sinds kort staat al zo’n Cubee pakjesautomaat op het bedrijventerrein Grensland, op initiatief de bedrijven.

De twee Cubee pakjesautomaten die er binnenkort bijkomen zullen geplaatst worden ter hoogte van Waalvest in Menen en aan het OC in Lauwe, dat werd afgelopen woensdag goedgekeurd op de gemeenteraad. De pakjesautomaten zijn een handig middel om het versturen en ontvangen van pakjes aan huis te centraliseren op één plaats. Het vermindert de kans op het mislopen van een pakje als je toevallig niet thuis bent als de koerier aan je woning staat. De pakjesautomaat werkt met een scanner en wanneer een pakje klaar ligt, krijg je een melding op je gsm. “De twee pakjesautomaten worden gratis ter beschikking gesteld door bpost, het gaat over een overeenkomst van vijf jaar”, zegt schepen Patrick Roose (sp.a). “De kosten voor de stad zijn erg miniem. De pakjesautomaat kan ook door iedereen gebruikt worden zoals PostNL en lokale handelaars. Het is dus niet alleen voor bpost.” Recent werd een eerste Cubee pakjesautomaat geplaatst op het bedrijventerrein Grensland. Daar zijn het de bedrijven die instaan voor de kosten ervan. Elk bedrijf betaalt drie euro per tewerkgestelde medewerker. “Wij krijgen nu de kans om twee zo’n automaten gratis te huren.”