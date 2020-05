Bibs van Menen en Lauwe heropenen, afhaalpunt in Rekkem Alexander Haezebrouck

20 mei 2020

20u33 0 Menen De bibliotheken in Menen en Lauwe heropenen vanaf volgende week dinsdag. “We zijn blij dat de bibs weer open kunnen, we vragen wel om zoveel mogelijk alleen te komen en de maatregelen te respecteren”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (NV-A).

In Menen zal de bib elke weekdag open zijn vanaf 13 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. In Lauwe blijven de gekende openingsuren bestaan. Er gelden uiteraard wel strikte maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. “We vragen om zoveel mogelijk alleen te komen, behalve met kleine kinderen en om niet langer dan een half uur te blijven”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (NV-A).

“Ook het aantal bezoekers wordt beperkt. Terugbezorgde materialen worden 3 dagen apart gehouden. Voor de in- en uitgang wordt een apart circuit gecreëerd, in de bib zelf moeten bezoekers pijlen volgen.”

Er staan ook drie computers ter beschikking voor leerlingen die een schoolwerk moeten maken of voor personen die dringende opzoekingen moeten doen. “Er mag niet gegamed worden en de maximale duur is een half uur per dag.”

Het afhaalpunt van de bib in Menen blijft bestaan, net als de Bib aan Huis via de dienst Thuis- & Ouderenzorg. In Rekkem wordt in een afhaalpunt voorzien. Alle info daar rond zal binnenkort bekend gemaakt worden via deze link.