Bibliotheek Menen start met afhaalpunt Alexander Haezebrouck

02 april 2020

13u18 0 Menen Inwoners van Menen kunnen vanaf vandaag boeken, strips, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games en spelletjes afhalen bij een afhaalpunt in de bibliotheek. “We vragen om eerst een mailtje te sturen met wat je precies wilt lenen, erna kan je er om komen”, zegt schepen Griet Vanryckegem (NV-A).

“Het systeem is eenvoudig”, verduidelijkt schepen Griet Vanryckegem (NV-A). “Je stuurt eerste een mailtje naar bibliotheek@menen.be met daarin de titels en materialen die je wilt ontlenen. Zodra je pakket is samengesteld sturen we je een mail terug met een tijdstip waarop je je materiaal kan komen afhalen. Wie geen mailadres heeft, kan ook bellen op 056/51.58.70.” Het afhaalpunt zal elke werkdag open zijn tussen 11 en 12 uur en in de namiddag van 17 tot 18 uur. Om veiligheidsredenen wordt ook maar één persoon per keer binnen gelaten in het afhaalpunt. De thuiszorgdienst zal ook minder mobiele mensen helpen door boeken aan huis te brengen.