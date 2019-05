Bib Menen vanaf nu elke dag de hele dag open Alexander Haezebrouck

22 mei 2019

18u57 0 Menen De bib in Menen is vanaf 1 juli de hele dag open. Nu is de bib op sommige dagen enkel in namiddag open. “Ik merkte dat onze krantenlezers en studenten krap zaten in de kleine leesruimte die wel al ’s morgens open was”, zegt schepen Griet Vanryckeghem (N-VA).

Op deze manier moet de bib meteen letterlijk een open huis zijn voor iedereen. “We hebben deze beslissing genomen na een overleg met inwoners en professor Redig”, zegt schepen Vanryckeghem. “We dachten na over de toekomst van de bib. Daar kwam al snel uit dat de bibliotheek van de toekomst niet enkel een uitleendienst is, maar ook een ontmoetingsplek. Vrijwilligers zijn ook altijd welkom om leven in huis te brengen.”