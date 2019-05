Bewoners WZC Andante kunnen in rusthuis zelf stemmen Alexander Haezebrouck

26 mei 2019

10u35 0 Menen De bewoners van het woonzorgcentrum Andante in Menen hoeven vandaag niet naar buiten te gaan om te gaan stemmen. In het woonzorgcentrum zijn twee stembureaus gevestigd. “Dat is een groot gemak ja, anders moesten we met het busje naar de school”, vertelt bewoner Alain Valcke (73).

De twee stembureaus in het Woonzorgcentrum zijn een pilootproject en kwam er op vraag van de ouderenadviesraad. “Anders moesten we zelf busjes inleggen of moesten de bewoners zelf vervoer regelen om te gaan stemmen”, klinkt het bij WZC Andante. “Voor hen is dat nu ideaal. Nadat ze hebben ontbeten kunnen ze naar beneden komen om hun stem uit te brengen. Sommigen wachten ook op familieleden om dat samen te doen.” Ook buurtbewoners van WZC Andante kunnen vandaag stemmen in het woonzorgcentrum. Het stadsbestuur wil bekijken of het mogelijk is om ook in de toekomst meer stembureaus in woonzorgcentra in te richten.