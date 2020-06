Bewoner kan brandende droogkast blussen in bijgebouw in Menen LSI

20 juni 2020

19u34

In een bijgebouw van een woning in Menen is zaterdagavond brand uitgebroken. De droogkast bleek aan de oorzaak te liggen. De bewoner slaagde er in de eerste bluswerken uit te voeren.

Iets over 18u wou Kevin Verbrugghe (35) uit de Stijn Streuvelslaan in het bijgebouw achter zijn woning de was in de droogkast controleren. “Ik zag rook en rook een brandgeur”, aldus Kevin. “Daarom stampte ik de deur in. Ik zag veel rook en belde de brandweer. Daarna nam ik een tuinslang en begon te blussen. Daardoor kon ik de brand beperken tot de brandweer arriveerde.” De schade bleef beperkt tot de droogkast en de spullen in de onmiddellijke buurt.