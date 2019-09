Betrapte winkeldievegge moet zich uitkleden tot op ondergoed en wordt betast Alexander Haezebrouck

18 september 2019

16u59 0 Menen Een 29-jarige winkeluitbater van een kledingzaak in de barakken in Menen riskeert een gevangenisstraf voor het aanranden van een klant in zijn winkel. Hij betrapte een jonge vrouw op diefstal. “Daarna moest ze zich tot op haar onderbroek uitkleden en greep hij naar haar borsten en billen”, pleitte de advocate van het slachtoffer.

Een 22-jarige jongedame uit Ieper probeerde op 30 januari 2017 enkele kleedjes te stelen in een winkel in de barakken in Menen. Eén jas die ze wou kopen had ze al op de toonbank gelegd. Daarna ging ze nog wat kledij passen. Ze stopte echter enkele stukken in haar tas. “Maar enkel omdat ze die niet op de vuile grond in het pashok wilde leggen”, pleitte haar advocate Iris Santens. Ze droeg ook kledingstukken uit de winkel onder haar eigen kledij. “Even speelde ze inderdaad met het idee dat ze gewoon weg kon wandelen uit de winkel, zonder te betalen. Dat geeft ze toe.” De winkeluitbater kreeg argwaan toen hij vijf lege kapstokjes zag hangen in het pashokje. Toen de uitbater vroeg aan de jonge vrouw om haar tas te openen, gaf ze toe dat er kledingstukken in zaten. “Hij dwong me vervolgens om me uit te kleden tot op mijn ondergoed”, vertelde ze tegen de rechter. “Toen besefte ik dat dit helemaal niet oké was. Ik deed mijn kleren aan en wilde de winkel verlaten. Maar dat liet hij niet gebeuren.” Volgens de jongedame trachtte hij haar tegen te houden, maar greep hij ook naar haar borsten en billen. De politie werd verwittigd en snelde ter plaatse. Ze stelden vast dat de jonge vrouw in shock was en besloten haar naar het commissariaat mee te nemen. Daar stelden ze enkele verwondingen vast. Volgens winkeluitbater Issam R. klopt dat niet. “Ik heb haar niet aangeraakt en wou gewoon mijn kledingstukken terug. Het verhaal dat ze ophangt, is één grote komedie.” De man onderging een leugendetectortest. Op de vraag of hij haar borsten had aangeraakt, antwoordde hij ‘neen’. Volgens de polygraaf was dat antwoord leugenachtig. In de zaak hingen ook zes veiligheidscamera’s, maar de harde schijf was net kapot, volgens de winkeluitbater. Hij riskeert een gevangenisstraf van negen maanden met uitstel. Vonnis op 16 oktober.