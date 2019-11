Bestuurder wordt onwel en knalt tegen geparkeerde auto Alexander Haezebrouck

18 november 2019

12u08 0

In de Lauwbergstraat in Lauwe knalde maandagmorgen omstreeks 7.20 uur een autobestuurder tegen een geparkeerde auto. De bestuurder van een witte Citroën raakte plots onwel en week van zijn rijvak af. Hij knalde tegen een geparkeerde zwarte Honda Civic die door de klap vooruitschoof tegen een Audi die ook licht beschadigd raakte. De brandweer moest de bestuurder uit zijn auto bevrijden, hij werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook zijn passagier werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang slechts alternerend passeren in de Lauwbergstraat ter hoogte van het ongeval.