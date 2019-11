Bestuurder geflitst tegen 124 per uur in zone 90 VHS

11 november 2019

19u52 0 Menen De politie van de zone Grensleie heeft afgelopen weekend op de N58 in Rekkem een auto geflitst die veel sneller reed dan toegelaten: 124 in de plaats van 90. Ook elders waren er controles, ook op alcohol en drugs. Twee bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt.

De controles vonden plaats langs de Moeskroenstraat en de N32 in Menen maar ook op de N58 in Rekkem. Zowat 2400 voertuigen passeerden het flitsvoertuig. 29 buitenlanders werden aan de kant gezet, met het oog op de onmiddellijke inning van een boete voor te snel rijden. Eén van legde een positieve ademtest af: hij had 2,5 promille alcohol in het bloed en keek aan tegen de onmiddellijke intrekking van z’n rijbewijs. In totaal werden 164 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Slechts twee daarvan waren positief, de rest had niet te veel gedronken. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs, ook hij moest z’n rijbewijs afgeven. De hoogst gemeten snelheden - naast de 124 per uur op de N58 - waren 84 per uur in de Moeskroenstraat (zone 50) en 115 op de N32 (zone 90).