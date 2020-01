Bestuurder gaat overkop op N32 AHK

20 januari 2020

15u49 3 Menen Op de N32 in Menen is maandagmorgen omstreeks 8.30 uur een bestuurder over de kop gegaan met zijn auto. Dat gebeurde ter hoogte van de tunnel onder de N8. Er waren geen andere auto’s bij betrokken, het ongeval werd niet veroorzaakt door gladheid.

Bestuurder B. J. was met zijn auto onderweg op de N32 en reed in de richting van Halluin toen het plots mis ging op het stukje bergaf dat onder de N8 loopt. De bestuurder verloor om onduidelijke redenen de controle over zijn stuur, botste tegen de zijkant van de weg en ging over de kop. De bestuurder kon zelf uit zijn verhakkeld voertuig kruipen en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rechterrijstrook van de N32 een tijdlang afgesloten voor het verkeer.