Bestuurder bestelwagen stopt voor auto in panne, even later moet hij onder dreiging pistool geld afhalen Alexander Haezebrouck

16 juli 2019

21u50 0 Menen Een bestuurder van een bestelwagen die aan de oprit van de E17 aan de LAR in Menen stopte voor een auto in panne, beleefde meteen daarna de schrik van zijn leven. Een man sprong uit de wagen met een pistool en beval hem tot twee keer toe geld af te halen, dat bevestigt de politie. De feiten dateren van vrijdag

Vrijdagvoormiddag wou een bestuurder van een bestelwagen uit Lauwe aan het dubbele rondpunt aan de LAR in Lauwe de E17 richting Kortrijk oprijden toen hij zag dat een auto op de pechstrook stond met de vier pinkers aan. De man bestuurder stopte, maar meteen daarna sprong een man uit de auto en dwong het slachtoffer onder bedreiging van een pistool om terug in zijn bestelwagen te stappen. De man beval het slachtoffer om geld af te halen. Een tweede dader reed met hun auto achter hen aan. Het slachtoffer haalde 500 euro af in Kortrijk, maar dat bleek de overvaller niet genoeg te vinden. In Harelbeke haalde het slachtoffer nog eens 1.500 euro af. Daarna stapte de overvaller terug in de wagen van zijn kompaan die de hele tijd gevolgd was, en reden weg. Het slachtoffer stapte na de feiten naar de politie in Menen die de feiten onderzoekt. De daders reden met een zwarte auto en zouden met een valse nummerplaat rijden.